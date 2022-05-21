أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أن مدينة ملبورن الأسترالية ستستضيف بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة المقررة هذا العام، وذلك بعد تجريد مدينة كازان الروسية من حق الاستضافة في وقت سابق بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر فينا أن أستراليا ستستضيف منافسات أحواض السباحة البالغ طولها 25 مترا للمرة الأولى، وذلك خلال الفترة ما بين 13 و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بمشاركة نحو ألف رياضي من 180 دولة.

وسبق لأستراليا، التي تحظى بمكانة بارزة في رياضة السباحة، استضافة بطولة العالم للسباحة في أحواض طولها 50 مترا، في عامي 1991 و1998 في بيرث، وعام 2007 في ملبورن.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة :"أستراليا لها تاريخ كبير في السباحة ونتطلع إلى العودة إلى ملبورن."

وأضاف :"نحن ممتنون للغاية لأصحاب الضيافة لتقدمهم لاستضافة هذا الحدث المهم."