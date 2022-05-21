أصبح في حوزة المتحف الوطني البافاري بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا عمل فني قيمته ملايين اليورو بدلا من تمثال نصفي رخامي "عادي": حيث تمكن موظف من نسبة تمثال نسائي لنحات شهير من عصر النهضة.

وقال المتحف: "على الرغم من طرف الأنف المفقود جزئيا إلا أن الجودة الفائقة للعمل لفتت الأنظار، وأصبح الافتراض الأولي مؤكدا الآن: السمات الكلاسيكية وتعبيرات الوجه المفعمة بالحيوية، وتصفيفة الشعر المتطورة للغاية تجعل الاحتمال الوارد فقط هو موهبة الفنان القروسطي سيمون بيانكو".

ولا يعرف سوى اثني عشر عملا للنحات بيانكو الذي ولد نهاية القرن الخامس عشر.

وأضاف المتحف القول في حماسة: "إن قصة التمثال النصفي في المتحف الوطني البافاري هي قصة اكتشاف تحفة نادرة من عصر النهضة الفينيسية، وهو عمل من شأنه أن يسبب سبقا كبيرا في سوق الفن اليوم ويمكن أن يجذب الملايين بسهولة".

تعد القدرة على نسبة قطعة فنية رائعة ومعروفة إلى فنان مشهور بمثابة ضربة حظ.

تم عام 2010 اكتشاف تمثالين لبيانكو من قبل مملوكين لمتحف الفن التاريخي في فيينا.