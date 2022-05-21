ذكر نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب أن عدد المهاجرين الذين سوف يتم ترحيلهم إلى رواندا "من المرجح أن يكون بالمئات سنويا".

وقال راب، في معرض مناقشة البرنامج المنتظر، إنه يريد "إدارة التوقعات" بشأن الخطة الرامية إلى إعطاء الأشخاص الذين يعتبر أنهم وصلوا بريطانيا بشكل غير قانوني تذكرة ذهاب إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

وعندما تم إعلان البرنامج الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يمكن نقل عشرات الآلاف من الأشخاص جوا بموجب الاتفاق في السنوات المقبلة.

وعند سؤال راب متى ستتم أولى رحلات الترحيل إلى رواندا، قال لبرنامج توداي المذاع عبر محطة بي بي سي راديو 4، إن هذا سوف يحدث "في أقرب وقت ممكن".

وردا على سؤال عما إذا كان سوف يتم ترحيل مئات أم آلاف الأشخاص سنويا، قال راب "أعتقدت أن العدد من المرجح أن يكون بالمئات".

ومنذ بداية العام، وصل 8697 شخصا إلى بريطانيا بعد الإبحار عبر قنوات بحرية مكتظة بالحركة قادمين من فرنسا على متن قوارب صغيرة، بحسب تحليل للبيانات الحكومية أجرته وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا".