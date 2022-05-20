بيروت - داود رمال



عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأخيرة قبل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الموجود خارج لبنان.



في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية، فأشار الى أنها الجلسة الاخيرة للحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية وبدء ولاية مجلس النواب الجديد، لافتا الى أن هذه الانتخابات تمت في ظروف مقبولة، رغم بعض الاحداث التي سجلت فيها، ومن مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة للافساح في المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري.

ثم تحدث عون عن عمل الحكومة خلال الأشهر الماضية فأشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من أعمال في الفترة القصيرة من عمرها، شاكرا لرئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.



بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول الأعمال، فقدم وزير الداخلية تقييما للعملية الانتخابية ثم سلم الوزراء تقارير عما تحقق في وزاراتهم منذ تشكيل الحكومة.



ودرس مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها:



- عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.



- عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42.65 مليون دولار أميركي من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.



- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.



- طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.



- أما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال.



- تمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/ وتاريخ 14/4/2022 ورقم 1548/ 1/ وتاريخ 12/4/2022 (لاسيما خيار التخفيض بنسبة 66.67%) وذلك اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار إلى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء.