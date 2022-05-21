اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة القاهرة اليوم الى رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الجانب البرلماني.

كما بحث اللقاء تنسيق المواقف بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب المصري في كافة المحافل الاقليمية والدولية بما يصب في صالح البلدين والشعبين والقضايا العربية والاسلامية.

وحضر اللقاء وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي.