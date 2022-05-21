فترة حضانة الڤيروس في الجسم قد تمتد من 10 إلى 14 يوماً والإصابات تتفاوت في شدتها والكثير منها لا تظهر عليها الأعراض وتتشافى ذاتياً من دون أي علاج





عبدالكريم العبدالله



كشف اختصاصي الأمراض الڤيروسية د.محمد أبل عن أن الإصابة السابقة بالجدري smallpox والتطعيم السابق ضده قد يعطيان حماية ضد الإصابة بجدري القرود monkeypox على الأغلب بنسبة قد تصل إلى 85%، وقد تمتد هذه الحماية مدى الحياة.



وذكر د.أبل، في تصريح لـ «الأنباء»، انه قد تتشابه في شكل الطفح الجلدي، ولكن ڤيروسات الجدري smallpox وجدري القرود monkeypox (عائلة الجدري) تختلف عن الجدري المائي أو العنقز chickenpox (عائلة هيرپيز)، وتطعيم الجدري المائي «لا يحمي» ضد الجدري وجدري القرود، كذلك الإصابة السابقة بالعنقز لا تحمي من الإصابة بجدري القرود.



وأفاد بأن ڤيروس جدري القرود Monkeypox virus هو ڤيروس قديم ومعروف (تم اكتشافه عام 1958) يتبع عائلة ڤيروسات الجدري Poxviridae، والتي منها ينحدر ڤايروس Smallpox (أحد أخطر الڤيروسات التي كانت منتشرة في السابق، والتي تم القضاء على انتشارها عن طريق تطعيم الجدري المعروف عام 1979).



واضاف ان مرض جدري القرود Monkeypox هو مرض حيواني المنشأ zoonosis ينتقل بشكل رئيسي من القرود، السناجب، كلاب البراري، القوارض والجرذان، كما أن هناك سلالتان أساسيتان للڤيروس: الاولى سلالة غرب أفريقيا الظاهرة على الساحة حاليا (الأقل خطورة)، أما الثانية سلالة أفريقيا الوسطى (حوض الكونغو) «الأكثر خطورة).



واوضح أن فترة حضانة الڤيروس في الجسم: قد تمتد من 10 إلى 14 يوما، كما أن الإصابات تتفاوت في شدتها، والكثير من الإصابات لا تظهر عليها الأعراض، وتتشافى ذاتيا من دون أي علاج، وقد تحدث هناك حالات خطيرة تحدث معها مضاعفات.



أما الأعراض في المرحلة التي تسبق ظهور الطفح الجلدي هي حرارة وآلام في الجسم والعضلات، إرهاق وإعياء، تضخم في العدد اللمفاوية المختلفة، صداع.



وبالنسبة للطفح الجلدي، قال د.أبل: الطفح الجلدي قد يظهر بعد عدة أيام من ظهور الأعراض ويشبه إلى حد ما طفح الجدري smallpox، ولكن بشكل أخف حدة، وقد يترك آثارا بعد التشافي، علما ان نمط انتشار الطفح هو centrifugal يبدأ في الرأس، ثم جذع الجسم، ثم الأطراف وباقي الجسم، وتشخيصه سريري، فحص PCR، فحوصات الأجسام المضادة serology، فحص المستضد antigen test.