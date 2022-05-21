أشاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالجهود المقدرة التي بذلها المسؤولون في الإعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي 2022 ، وعلى وجه الخصوص في كل من وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ووزارة العدل ممثلة باللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات ووزارات التربية والإعلام والصحة والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت، والتي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين الكرام لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر.



وقد ثمن سموه ما تحلى به المواطنون الكرام من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع، ما عكس الوجه الحضاري للكويت، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.