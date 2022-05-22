أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الجوهرية لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حاليا، وسأل: ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحون آخرون لرئاسة مجلس النواب؟ ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس «غلطان ومسترخصنا».



وقال باسيل خلال «مهرجان انتصار التيار»: «سورية ستبقى جارتنا ومطلبنا حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون بالاقتصاد والحماية من الإرهاب».



ودعا لعقد طاولة حوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والحدود والغاز ولا غاز من كاريش من دون الغاز من حقل قانا.



وأضاف: سنقدم الطعون ولن تمر شراء الأصوات والضمائر و«هني يلي قالوا إنو ما رح أعمل ناطور ومختار بالبترون».



وتابع: نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية ومن دون أي دعم لهم و«يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي»، والحقيقة الثابتة أننا الكتلة والتكتل الأكبر في مجلس النواب و«مش زعلان إذا أصغر.. خلينا يكونوا الأكبر ليتحملوا المسؤولية»، وقال: الحلفاء اليوم أقل و«بلاهن أريح».



ولفت باسيل الى ان أرقام التيار الوطني الحر انخفضت في الانتخابات النيابية وكنا 29 ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق 23 نائبا.



وشدد على التمسك بقانون الانتخاب و«الميغاسنتر» وتطويره والوضع السياسي السني غير سليم والتشرذم بهذا الشكل خطير والوضع الشيعي مازال متماسكا، وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل، مضيفا: «ما في حدا مد إيدو علينا ما أكل نصيبو وأولهم رأس الفتنة بالبقاع الغربي وسليمان فرنجية مهما اختلفنا معه بيبقى أصيل».



وقال رئيس التيار الوطني الحر: اعتذر ممن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم، لأن المنظومة كانت أقوى منا ومررنا بظروف استثنائية، ونؤكد إصرارنا على المضي قدما استجابة لتطلعات اللبنانيين، ونعتذر لكل من توهموا أنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي، واعتبر ان بدري ضاهر ورفاقه أصبحوا أسرى وغير موقوفين «وبكفي الحكم الظالم».



ودعا لتجنب الفراغ في رئاسة الجمهورية عبر دورتين لحسن تمثيل الموقع الأولى عند المسيحيين والثانية لكل اللبنانيين و«الرئاسة منا أكلة طيبة ولكنها ليست لقمة سائغة».