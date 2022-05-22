بيروت - عامر زين الدين



أشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، إلى أنه كان وحده في المعركة الانتخابية التي خاضها في الجبل، لافتا إلى أنه «لم يخذله الوطنيون في الجبل».

واعتبر أن «حزب الله» وحلفاءه، «فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟» ودعا إلى أن «يكون ردنا فوق العصبيات المناطقية والحزبية».

وانتقد جنبلاط في حديث لـ «اندبندنت عربية» تصريحات التخوين التي أدلى بها رئيس كتلة نواب «حزب الله»، النائب محمد رعد، حيال الخصوم، مجددا المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية فيما يخص سلاح «حزب الله» و«المقاومة»، واعتبر أنه «لا إصلاح بلا سيادة». وقال جنبلاط: «سبق أن اتصلت قبل الانتخابات بزهاء شهر ونصف الشهر بالشيخ سعد الحريري، وقلت له إننا على مشارف اغتيال سياسي جديد في المختارة، وطلبت المساعدة.

وبصراحة، وإن كنت أتفهم ظروف سعد الحريري بالانكفاء، لكن لم يأتني جواب واضح».

وتعليقا على كلام رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، «باي باي حكومة التكنوقراط لأن هناك تفويضا شعبيا نتيجة الانتخابات»، قال جنبلاط: «إذا البداية بهذا النوع من الكلام، فهذا يعني أنهم مستمرون في التدمير المنهجي للاقتصاد والمؤسسات اللبنانية».