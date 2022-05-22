قال سفيرنا لدى الجمهورية الايطالية السفير الشيخ عزام الصباح ان زيارة نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري الأسبوع الجاري للعاصمة روما ستشهد انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين الذي يعد اضافة قيمة للعلاقات الثنائية المتميزة.



وأكد السفير الصباح أهمية تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.



وأوضح الشيخ عزام ان زيارة السفير مجدي الظفيري تلبية لدعوة نظيرته الايطالية مارينا سيريني «تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق واعدة وخلق آليات جديدة للعمل المشترك بما فيها (اللجنة المشتركة الكويتية ـ الايطالية) باعتبارها آلية ديناميكية فعالة».