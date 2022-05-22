بيروت ـ عامر زين الدين



شدد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على «استمرار النضال من أجل سيادة لبنان لحماية الدولة والتعاون مع من يتفق معنا بتلازم أولوية الإصلاح والسيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي».



وأكد جنبلاط عقب ترؤسه اجتماع كتلة اللقاء الديموقراطي في قصر المختارة: «الانتخابات محطة جديدة تثبت هوية لبنان الديموقراطية والتنوع الذي حاول كثيرون إلغاءه، ولقد أسقط الناس الاغتيال السياسي الذي خطط له البعض في الداخل والخارج. فكل الشكر لكل من وضع عبر صوته حجرا في بنيان مسيرتنا لبناء الدولة واستعادة التعافي».



واضاف «الآن انتهت الانتخابات والمطلوب تشكيل حكومة سريعا فلا نستطيع تضييع الأوقات، فالمواطن غير قادر على تحمّل الوضع في كل البلد أكثر، وسنكمل العمل من أجل كل الشعارت التي رفعناها في الانتخابات ونريدها أن تتحقق وأساسها السيادة والإصلاح».



وتابع جنبلاط: «أولا في الموضوع السياسي، فسيادة البلد أمر أساسي ناضلنا لأجله وسنكمل ذلك كي نحمي الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة.



ثانيا: في الموضوع الإصلاحي: خطة التعافي وإجراءات الإصلاح المطلوبة من صندوق النقد، الكهرباء، هيكلة القطاع المصرفي، حقوق صغار المودعين، عدم بيع أملاك الدولة بل استثمارها ووضع العائدات في صندوق سيادي، النظام الضريبي العادل، الضريبة على الثروة مثالا، تطوير وتحديث النظام السياسي عبر إلغاء الطائفية وقانون انتخاب جديد وخفض سن الاقتراع الذي تقدمنا به، عناوين الدولة المدنية في الأحوال الشخصية والمواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، القضاء المستقل، العدالة الاجتماعية، ضرورة توفير الحماية لأصحاب الدخل المحدود والموظفين والعائلات الفقيرة. والأهم فتح نافذة الأمل للشباب كي نمنع الهجرة، خلق فرص عمل، إمكانية دعم المبادرات الفردية وحماية البيئة. هذه عناوين سنستأنف العمل بها مع الزملاء في الكتلة، وان شاء الله اتعاون مع الذين يتفقون معنا في تلازم أولوية الإصلاح، أولوية السيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي، فإلى مزيد من العمل من أجل لبنان بعيدا عن أي مساومات على حقوق الناس».