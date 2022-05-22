قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة غبارية (طقس غير مستقر ومغبر) بعد ظهر يوم غد الاثنين تبدأ من جهة الغرب تتقدم تدريجيا نحو المناطق الداخلية مع انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب المناطق لأقل من 1000 متر وقد تنعدم أحيانا.

وقالت الإدارة في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الرياح شمالية غربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام متوقعة استمرار الطقس المغبر خلال ليلة الغد على أن يترسب الغبار تدريجيا نهار بعد غد الثلاثاء.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية عبر موقعها الإلكتروني www.met.gov.kw أو تطبيقها الرسمي الخاص بالهواتف الذكية KuwaitMet أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والإطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.