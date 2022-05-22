إنشاء هيئة لإجراء التقييمات وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية

وضع خطط للاهتمام بالطفل منذ ولاته تعليماً وصحة وبناء شخصيته وهويته الوطنية

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم بالدولة.

وقال في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم بالدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم..وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وأعلن بن راشد عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية وتطوير منظومة المؤهلات وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

وأعلن كذلك عن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر، وإنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً وصحة ومهارات وبناء شخصيته وهويته الوطنية.