عبدالعزيز الفضلي

أقامت وزارة التربية مخيمها الكشفي السنوي الـ 75 تحت عنوان "الكشفية مدرسة " وذلك في ثانوية احمد الربعي للبنين .

ةافتتح المخيم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، الذي اكد ان المخيم اقيم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا حيث كان من المقرر له في يناير الماضي وتم تأجيله لشهر مايو الجاري، مشيراً الى انه اقيم في مدرسة احمد الربعي بسبب حرارة الجو ووزارة التربية اصرت على اقامته كونه لم يتوقف منذ 75 عاماً .

واضاف المقصيد ان المخيم يقام ايضاً في اطار فعاليات الكويت عاصمة للعمل الكشفي 2022 والتي استضافت قبل ايام اكبر ملتقى كشفي عربي، منوهاً ان المخيم شارك فيه اكثر من 500 طالب من مختلف المراحل التعليمية في المناطق التعليمية والتعليم الخاص .

واوضح بأنه كانت هناك جهود مكثفة وواضحة بذلها التوجيه الفني للكشافة التابع لقطاع التنمية التربوية بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية، لافتاً الى انه تضمن العديد من الانشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية التي قام بها ابناؤنا الطلبة .

وذكر المقصيد ان التربية تستعد من الآن لإقامة المخيم الكشفي الـ 76 والذي سيكون في مقره المعروف بمنطقة كبد بعد اعادة تأهيله بشكل كامل، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في هذا المخيم ولادارة ثانوية احمد الربعي التي فتحت لنا ابوابها وفصولها ومسرحها لابنائنا الكشافة متمنياً دوام التوفيق للجميع .

من جانبه قال موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية وقائد عام المخيم ابراهيم العيد، إن المخيم يتضمن العديد من الفعاليات والانشطة الشبابية كورش عمل تتعلق في الروبورت والخزف والرسوم والرماية التي قام بها الطلبة لافتاً ان مايميز هذا المخيم انه يقام في اطار فعاليات الكويت عاصمة للعمل الكشفي والتي تم اختيارها خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية .

واعرب العيد عن بالغ شكره وتقديره لجميع زملائه موجهي الكشافة في المناطق التعليمية واولياء الامور الذين حثوا ابنائهم للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي مؤكداً الى اننا لا نألو جهداً في تقديم كل مامن شأنه الارتقاء بالحركة الكشفية التي تعود بالفائدة على ابنائنا الطلبة .