أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن توقيع اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة في المجال التقني من خلال تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) لتحليل البيانات الخاصة بخدمة العملاء من متبرعين ومستفيدين بالكويت وذلك للاستفادة القصوى والهادفة إلى ربط قاعدة بيانات الجمعية بأحدث الوسائل الالكترونية والاعتماد المتطور على تحليل المعلومات وقواعد البيانات.

وأوضح المهندس بدر حمد المبارك رئيس مجلس الادارة بان المشروع الذي تم التوقيع عليه يهدف إلى نقل الجمعية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مصاف المؤسسات المهنية المتخصصة وذات المكانة الرائدة في تحليل قواعد البيانات من خلال تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبما يحقق أفضل الخدمات للمتبرعين الكرام والمستفيدين من الاسر المتعففة المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية وغيرهم من المتعاملين مع الجمعية في كافة المجالات.

وقال م. المبارك بأن النظام الالي الذي تم التوقيع عليه من قبل الجمعية والشركة يهدف إلى ربط جميع قنوات خدمة العملاء عبر تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يسعي الى تقديم الخدمات والرد الالي على العملاء 24 ساعة باليوم 7 ايام بالاسبوع وبشكل مستمر وذلك لخدمة المتبرعين وتقديم كافة الخدمات الانسانية والخيرية الممكنة لهم وللأسر المتعففة والمحتاجة بشكل افضل وسريع ومن ثم الرد على استفساراتهم ومتابعة ومعالجة مشاكلهم.

وبين م. المبارك بأن البيانات التي سيتعامل معها النظام سيتم تحليلها عبر خاصية الذكاء الاصطناعي وهي تختص بخاصية إعطاء وتزويد البيانات اللازمة للمختصين بالجمعية لتوجيه الحملات الإعلامية والتسويقية بصورة أفضل ودقيقة من أجل وصولها لأهدافها المرجوة٬ بالاضافة الى تحليل بيانات الاسر المستفيدة من المساعدات المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية بشكل افضل يتيح للمسؤولين في الجمعية من خلالها توجيه الخدمات والمساعدات لمن هم اشد حاجة واستحقاق.

وختم المهندس بدر المبارك بان الجمعية الكويتية للاسر المتعففة هي من الجمعيات التي اختصت بالعمل وتقديم المساعدات داخل دولة الكويت وليس لها اي انشطة خارج الكويت.

- إدارة قواعد بيانات المحتاجين والمتعففين وترشيح ذوي الاستحقاق عبر تحليل وضع كل حالة بشكل منفرد من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومنح المساعدة للأكثر استحقاقاً.