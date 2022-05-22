بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات تهاني لأعضاء المجلس البلدي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية المجلس البلدي، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقيات تهاني لأعضاء مجلس البلدي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزهم بعضوية المجلس البلدي متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهاني مماثلة.