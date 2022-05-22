صرح مسؤولون أفغان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن شخصا، يحمل جنسية مزدوجة، وصل إلى البلاد بعد رحلة استمرت 12 يوما، قادما من ألمانيا، على متن دراجته النارية.

وأكدت مصادر أفغانية أن الشخص، وهو أفغاني يُعتقد أنه يحمل جواز سفر ألماني، وصل إلى ولاية غزني بوسط أفغانستان

وأوضح الرجل أنه كان يسكن ولاية باكتيا الأفغانية، وذكر أنه دخل إلى ولاية هيرات بعد مروره بالعديد من الدول، من بينها تركيا وإيران، وذلك من أجل حضور حفل زفاف.

وصرح حافظ عمر المتحدث باسم حاكم ولاية غزني بأن مسؤولي طالبان استقبلوا الرجل عند نقطة تفتيش أمنية، بعدما جرى توقيفه.

وسارع مسؤول الشؤون الرياضية التابع لطالبان في الولاية بلال مجاهد لزيارة الدراج والتقاط الصور التذكارية معه.

وقال مجاهد :"عندما سمعنا بأمره ذهبنا للقائه. ولكنه كان متعجلا. وقد أبلغني بأنه بحاجة للوصول إلى كابول لحضور حفل زفاف".

وأوضح المسؤول المحلي أنه كان يحمل تصاريح لدخول إيران والدول الأخرى، لكنه دخل أفغانستان دون إبلاغ المسؤولين بها.

وقال مجاهد :"لقد سألته عن هدفه، فقال /أريد أن أظهر للعالم أن أفغانستان آمنة، وأنه قبل ذلك كان الناس يفرون، ولكن الآن يمكنك السفر بدراجة أو دراجة نارية".