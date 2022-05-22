أعلنت وزارة الطاقة السعودية إطلاق خدمة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية، عبر منصة الخدمات الإلكترونية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، من الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي إطلاق الخدمة تطبيقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي كان صدر بحقه مرسوم ملكي، والذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحصول على الرُّخص والتصريحات متطلب أساسي لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفادت الوزارة بأن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حاليا تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.