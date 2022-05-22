ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن برشلونة الإسباني تقدم بعرض أول مكتوب إلى بايرن ميونخ الألماني لضم الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 32 مليون يورو (33 مليون و800 آلف دولار).

وأشارت صحيفة "بيلد أم سونتاج" إلى أن برشلونة عرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يجدد عقده مع بايرن ، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وفي وقت سابق أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بايرن ميونخ-الذي يعلن ان اللاعب سيكمل عقده- خفض مطالبه المالية وطلب مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للاستغناء عن ليفاندوفسكي 33/ عاما/ والذي يحق له الرحيل بالمجان في نهاية الموسم المقبل.

ويعاني برشلونة نفسه من صعوبات مالية، لكن تشافي مدرب الفريق الإسباني أكد اهتمامه بضم هداف بايرن ميونخ.