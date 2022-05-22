حذرت وزارة الصحة العراقية من "تصاعد خطير" بإصابات الحمى النزفية في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عددها إلى 90 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن "هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة".

وأضاف أنه "تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد"، مبينا أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

وكانت حصيلة سابقة لوزارة الصحة أعلنتها في العاشر من مايو الجاري أفادت بتسجيل 55 إصابة و12 حالة وفاة بالحمى النزفية.

وظهرت أول اصابة بالحمى النزفية نهاية شهر ابريل الماضي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالمرض في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية