تسلط دعوة وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، الشركات إلى تعزيز الاستثمار، الضوء على نقطة ضعف رئيسية في اقتصاد المملكة المتحدة، يشكو منها المسؤولون التنفيذيون للشركات منذ فترة طويلة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء

وقد تخلفت بريطانيا عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في مجموعة السبعة عندما يتعلق الأمر بحجم استثمارات الشركات في كل شيء، بداية من البحث والتطوير وصولا إلى تحسين التكنولوجيا والآلات.

واتسعت الفجوة منذ إجراء التصويت على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وهو أحد الامور التي تعوق إمكانات نمو الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

وكان سوناك قد تعهد في وقت سابق من الأسبوع الماضي بخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار.

كما تعهد ببذل "كل ما في وسعه" لدعم البريطانيين الذين يكافحون أسوأ أزمة لتكاليف المعيشة منذ عقود، حيث يواجهون أسرع وتيرة زيادة في الأسعار منذ ثلاثة عقود، وسط ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والسلع.