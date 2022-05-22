تعهدت دول البريكس في اجتماع عقدته يوم الجمعة الماضي، بتكثيف الحوارات السياسية وإجراء البحوث بشكل مشترك، لتعزيز التعاون البيئي في تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على البيئة البحرية.

واستضافت الصين الاجتماع الثامن لوزراء البيئة في مجموعة بريكس، عبر رابط الفيديو، وحضره ممثلون من سلطات حماية البيئة في جنوب إفريقيا، والبرازيل، وروسيا، والهند.

وقال هوانغ رن تشيو، وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، إن التعاون بين دول البريكس أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من المساعي البيئية العالمية، داعياً جميع الأطراف إلى العمل بشكل أوثق نحو مستقبل منخفض الكربون وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

واقترحت الصين تعميق التعاون العملي في مجالات مثل الشراكات بين المدن من أجل الاستدامة والتكنولوجيا البيئية.

وأضاف هوانغ أن على جميع الأطراف التعاون في ابتكارات تكنولوجية منخفضة الكربون وتزويد الدول النامية والعالم بحلول لحماية البيئة. /