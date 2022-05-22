ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" نقلا عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن الحكومة تعتزم صياغة قوانين تتطلب الحد الأدنى من عدد موظفي السكك الحديدية للعمل خلال إضراب محتمل.

وأضاف التقرير أن القانون سيجعل أي إضراب غير شرعي، إذا لم يتم الوفاء بتلك المستويات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

تأتي المقترحات في الوقت الذي يجري فيه اتحاد عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل تصويتا لأعضائه الذين يبلغون 40 ألفا، يستمر حتى الثلاثاء المقبل، حول تنظيم إضراب محتمل عن العمل.

وتعهد الأمين العام للاتحاد مايك لينش أن الإضرابات، التي ربما تبدأ الشهر المقبل، ستجلب البلاد إلى طريق مسدود.