أظهرت نتائح بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية ارتفاع حجم الشحن عبر الممرات المائية بنسبة 2ر4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري .2022

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى نقل حوالي 63ر2 مليار طن من البضائع عبر الممرات المائية خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الوزارة أن حجم الشحن عبر الممرات المائية في الصين بلغ 01ر694 مليون طن في شهر نيسان/أبريل وحده.

وقادت مقاطعة هوبي بوسط الصين التوسع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة، وسجلت نموا على أساس سنوي بنسبة 1ر25% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل الماضيين، تلتها مقاطعة هاينان بجنوب الصين ومقاطعة جيانجسو بشرق الصين.