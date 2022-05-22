يواجه مئات الآلاف من الأشخاص في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في جنوب أفريقيا خطر جفاف صنابيرهم في غضون أسابيع.

وأدى جفاف شديد إلى استنزاف السدود في بلدية "خليج نيلسون مانديلا" الجنوبية، التي تضم مدينة "جكبيرها" الساحلية وهناك ثلاثة من الخزانات الرئيسية التي تمد حوالي ثلث من سكانها البالغ تعدادهم 3ر1 مليون نسمة على وشك النفاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الكثير من المياه المتبقية رديئة الجودة، وقد أدى الإفراط في استخدام المواد الكيميائية لمعالجتها، إلى وفاة طفلين على الأقل.

وأثار نقص المياه ذكريات محنة مدينة "كيب تاون" قبل أربع سنوات، عندما أجبر الجفاف سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين نسمة على خفض استهلاكهم اليومي إلى النصف.

وهذه علامة على أشياء قادمة- حيث تقدر الحكومة أن الطلب على المياه سيفوق العرض على الصعيد الوطني، خلال العامين المقبلين، وستواجه البلاد عجزا بنسبة حوالي 20%، بحلول نهاية العقد الحالي.