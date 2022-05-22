أظهرت نتائج تحليلات كيميائية أجراها باحثون صينيون أن بخوراً اكتُشف في قصر تحت الأرض يعود إلى عهد أسرة تانغ الامبراطورية (618-907)، يُظهر دليلاً أثرياً على تجارة البخور على طول طريق الحرير القديم.

ونُشرت الدراسة، التي أجراها بشكل مشترك باحثون من جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم، ومتحف القصر، ومتحف معبد فامن، نُشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقام الباحثون بتحليل ثلاث عينات من البخور تم العثور عليها في قصر تحت الأرض في معبد فامن، وهو معبد مؤثر يقع في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين يشتهر باحتضانه لساريرا عظم إصبع مقدس لبوذا ساكياموني.

وقال رن منغ، من متحف القصر إنه تم التعرف على المادة العطرية الصفراء من عينة واحدة على أنها إيليمي، وهي شائعة في دول جنوب شرق آسيا وجنوب شرقي الصين، مضيفاً أن هذا أول دليل مادي على الإليمي في عهد أسرة تانغ الامبراطورية يتم العثور عليه في الصين.

وتم تحديد عينة أخرى كمركب من خشب العود واللبان، ما يوفر أقدم دليل على ما يُعرف بـ خيشيانغ (مزيج من العطريات) في الصين القديمة.

وأضاف رن أن اللبان ينتشر بشكل رئيس على طول ساحل البحر الأحمر، وشبه الجزيرة العربية والهند، مشيراً إلى أن الدراسة وجدت أن اللبان ومنتجاته أُدخلت إلى مدينة تشانغآن في عهد أسرة تانغ الامبراطورية، والتي تُعرف اليوم بمدينة شيآن.

وأكد البحث أن المواد العطرية التي عُثر عليها في المعبد تم إدخالها من الخارج إلى عاصمة الصين القديمة عبر طريق الحرير برّاً أو بحراً، حيث استُخدمت في القصر تحت الأرض لعبادة الساريرا.