أصبح الألبوم الأول لعازفة البيانو جينا أليس الذي يحمل اسم "وندروورلد" ويضمن موسيقى صينية شهيرة، متاحا فعليا هنا في أمريكا الشمالية وفقا لما جاء في بيان صحفي صادر عن مجموعة ((يونيفرسال ميوزيك جروب)) ومؤسسة ((لانغ لانغ)) الدولية للموسيقى.

يحتوي الألبوم على 28 أغنية تتدرج من الموسيقى الغربية إلى الشرقية ومن الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى التصويرية للأفلام المعاصرة.

وذكر البيان أن الألبوم يضم أعمالا صينية مثل "غيوم فضية تطارد القمر" و"رقصة الأعشاب المائية"، فضلا عن أعمال من دول أخرى.

وقد طرح الألبوم للبيع على الإنترنت لبضعة أشهر، وجاء في المرتبة الأولى على الرسم البياني الكلاسيكي لأمازون في اليوم الأول لبيعه بألمانيا.

كما أطلقت جينا أليس مشروعا يحمل اسم "إنها نجمة" تحت رعاية مؤسسة ((لانغ لانغ)) الدولية للموسيقى.

وهذا المشروع، الذي تقوده جينا أليس، مكرس لخلق وتسهيل الفرص أمام الشابات والفتيات لاكتشاف أصواتهن.

ولدت جينا أليس في عام 1994 في فيسبادن بألمانيا، وقدمت عروضا في الغرب والشرق، وعملت مع أوركسترا شنتشن السيمفوني وأوركسترا قوانغتشو السيمفوني.