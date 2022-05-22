قال الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، إنه يفاضل بين عدة أعمال درامية جديدة تلقى عروضا للمشاركة فيها، مشيرا إلى أنه لن يفصح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمه أمر المشاركة فيها.

وأضاف أحمد عبدالعزيز -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه يقرأ حاليا عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال الدرامية، مؤكدا حرصه على التدقيق في اختياراته والتنوع في الأدوار التي يشارك بها وعدم التسرع بقبول المشاركة في أي عمل فني من أجل التواجد.

وعبر أحمد عبد العزيز عن سعادته، بالنجاح الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل "المداح" الذي خاض به ماراثون دراما رمضان 2022، وتحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة، وإشادة الجمهور بدوره في العمل.

وعن إمكانية تصوير جزء ثالث من مسلسل "المداح" ومشاركته فيه، قال الفنان أحمد عبدالعزيز إن صناع العمل لم يتحدثوا معي في هذا الشأن، نافيا معرفته بإعتزام جهة الإنتاج تصوير جزء ثالث من المسلسل.

من جهة أخرى، أشار الفنان أحمد عبدالعزيز إلى أنه كان قد تعاقد على مسلسل للعرض فى رمضان الماضي، ولكن حالت الظروف دون إكمال العمل، ومن المقرر تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.