أكد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن اقتصاد بلاده شهد نموا إيجابيا منذ أن دخلت البلاد مشارف مرحلة المرض المتوطن؛ ما أدى بدوره إلى إغاثة جميع القطاعات بما في ذلك السياحة.

وقال يعقوب - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) إن السياحة كانت أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. مشيرا إلى أن إحصاءات إدارة الهجرة الماليزية أظهرت أنه حتى 12 مايو الجاري استقبلت ماليزيا 604 آلاف و457 سائحاً أجنبياً منذ أن أعادت فتح حدودها في أبريل الماضي.

وأضاف أنه عندما تم الإعلان عن إعادة فتح حدود البلاد، حددت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية هدفاً لنحو مليوني سائح أجنبي هذا العام بإيرادات قدرها 8.6 مليار رنجيت (الرنجيت الماليزي يعادل 0.23 دولار أمريكي).