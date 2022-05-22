/أ ش أ/ كشفت صحيفة مترو البريطانية اليوم /الأحد/ أن نادي ريـال مديد الإسباني بدأ مراقبة 6 أهداف جديدة بعد انتهاء مطاردته المطولة للدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي قرر التجديد لفريقه باريس سان جيرمان، ورفض عروض النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن قائمة اللاعبين يتزعمها الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وزميله في النادي ساديو ماني، ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، وسيرج جنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ، والفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيج، والبرازيلي، أنتوني جناح أياكس .

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان ريـال مدريد يتطلع إلى تخفيف التعثر في ضم مبابي، فإن الانقضاض على صلاح من شأنه بالتأكيد أن يرفع الحالة المزاجية داخل معسكر سانتياجو برنابيو، حيث ارتبط المصري ارتباطًا وثيقًا بخطوة الانتقال في الماضي ، ولم يتم حل وضع عقده بعد مع ناديه الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من الوارد أن يبدأ رئيس ريـال مدريد، فلورنتينو بيريز، الحديث عن إمكانية التعاقد مع صلاح قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم 28 مايو الجاري فيما تنتهي صفقة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في عام 2023 ، وهناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيوقع على عقد جديد أم لا .

ولفتت الصحيفة إلى أن تأخر صلاح بشأن التوقيع على عقد جديد، يمنح ريـال مدريد فرصة طرح عرض هذا الصيف في فترة الإنتقالات المقبلة خاصة أن تواجد صلاح لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم وهو في ذروته لن يقوي عمالقة الدوري الإسباني فحسب، بل سيثبت لمبابي ما يمكنه تحقيقه هناك عندما ينتهي عقده التالي مع باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة أن ساديو ماني في حالة من عدم اليقين بشأن عقده، ما يشجع ريـال مدريد على المضي قدمًا في خطة خفض الأسعار لجذب السنغالي إلى العاصمة الإسبانية.