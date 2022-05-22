قال الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة الإندونيسي، مهاجر افندي، أن مرض كوفيد19-، المسبب لفيروس كورونا، سيتم التعامل معه كمرض عادي، فور تغيير الحكومة وضعه من جائحة إلى مرض مستوطن.

وأضاف افندي في منطقة (مالانج) بإقليم جاوة الشرقية مساء أمس، في رد على تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا "المستوطن هو حالة لا يزال المرض متواجدا فيها، لكن لم يعد يتحول إلى وباء. وسيتم التعامل معه مثل أي مرض معد آخر أو أي مرض آخر له علاقة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات"، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وأضاف أن الحكومة استعدت لتحول كوفيد ليصبح مرضا مستوطنا، في أعقاب تراجع حالات الإصابة في البلاد.

وتابع أن العدد الحالي للحالات النشطة ومعدل الإيجابية ومعدل إشغال المستشفيات ومعدل حالات الوفاة بسبب كوفيد19-، لم يعد الأعلى بين الأمراض الأخرى.

وأضاف "إذا تم الإعلان عنه كمرض مستوطن، سيصبح بشكل تلقائي مرضا معديا عاديا. وسيحصل أي مرض معد عادي على أسلوب علاج طبيعي، بما في ذلك التمويل".