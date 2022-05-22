أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد أن نسبة الموافقة على أداء حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ارتفعت إلى 61.5 في المائة.

وأفادت "كيودو" في استطلاعها الذي أجرته على مدار يومين عبر الهاتف مع نسبة كبيرة من السكان اليابانيين- أن هذه النسبة مثلت أعلى مستوى منذ تولي كيشيدا منصبه في أكتوبر من العام الماضي، حيث بدأت الحكومة اليابانية في تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار الاستطلاع إلى أن شعبية كيشيدا ارتفعت لهذا الشهر من 58.7 في المائة قبل شهر تقريبًا على إجراء آخر استطلاع، فيما أعرب 53٪ من المُستطلع آراؤهم عن تأييدهم لقرار الحكومة اليابانية تخفيف قيود ارتداء أقنعة الوجه لمكافحة الجائحة.