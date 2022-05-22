حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية من أن إيطاليا ربما تتجه نحو الركود إذا لم تحصل على أموال للتعافي، مما يسلط الضوء على مخاطر اندلاع معركة حكومية بشأن الإصلاحات التي ستمهد الطريق نحو الحصول على أموال الطوارئ.

وأضاف المفوض باولو جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة /لا ستامبا/ اليوم الأحد أن الأحزاب السياسية في إيطاليا في حاجة إلى تفهم تغير السياق وتحتاج إلى دعم جدول الأعمال الإصلاحي لرئيس الوزراء ماريو دراجي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

وأضافت الصحيفة،دون الكشف عن مصدرالمعلومات، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ستحث إيطاليا على استكمال إصلاحات طال انتظارها، ولازمة لصرف أموال التعافي في تقييمها لحسابات البلاد غدا الإثنين.