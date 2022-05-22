أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان، أن دولة الكويت تستعد لاستضافة اجتماع دولي لمكافحة الارهاب في ال24 من مايو الجاري بشأن مجموعة المقاتلين الارهابيين الأجانب والمنبثقة من مجاميع التحالف الدولي ضد داعش.

وقال المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، ان استضافة الكويت لهذا الاجتماع تأتي استكمالا لجهودها المبذولة في مكافحة الارهاب والتي تجسدت مؤخرا بمشاركة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، وترأسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزراي للتحالف ضد داعش والذي عقد بمدينة مراكش الغربية في ال11 من الشهر الحالي.

وأضاف أن دولة الكويت بذلت جهود حثيثة ومشتركة مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي لمكافحة داعش سواء على نطاق الاجتماعات الدولية أو الوطنية والتي تتمثل في لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في السياق ذاته على ضرورة مناقشة وإيجاد طرق جديدة وتشريعات حول كيفية إعادة تأهيل واستقبال المقاتلين في مناطق النزاع بعد اخضاعهم لمحاكمات عادلة إضافة إلى أهمية خلق برامج تساهم على تأهليهم وادماجهم في المجتمع.

كما أكد على أهمية بحث كافة التحديات الرئيسية خلال الاجتماع المقرر عقده بعد غد الثلاثاء لإيجاد حلول للمرحلة المقبلة مشيرا إلى ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش وكيفية الاستفادة من التجارب الوطنية وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الارهاب.

يذكر ان مجموعة المقاتلين الارهابيين الأجانب والتي تترأسها كل من دولة الكويت وتركيا وهولندا تعتبر أحد المجاميع المنبثقة من التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم 85 دولة.