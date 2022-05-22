تنطلق في التاسع من يونيو القادم ولمدة يومين فعاليات مؤتمر المستجدات في اضطرابات النمو والتغذية والأمراض النادرة، الذي ينظمه ملتقى الخبرات للمعارض والمؤتمرات الطبية «FEXC» تحت مظلة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والمجموعة السعودية للغدد الصماء عند الأطفال وبمشاركة مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في طب الأطفال والغدد الصماء في المملكة، ويحظى بمشاركة المركز الطبي الدولي.

ويقام المؤتمر الهجين حضوريا وافتراضيا بقاعة لازورد في فندق بارك حياة - جدة خلال يومي الخميس والجمعة 9 -10 من شهر يونيو 2022م الموافق 10-11 ذو القعدة 1443ه، وأكد رئيس المؤتمر استشاري السكري والغدد الصماء للأطفال د.عبدالعزيز التويم بأن هذا المؤتمر سيناقش عدة محاور منها اضطرابات النمو، داء السكري، علم الأعصاب، التغذية، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض النادرة، والمتلازمات الجلدية العصبية، وذلك بمشاركة نخبة مميزة من الأطباء والطبيبات المتحدثين من المتخصصين في طب الأطفال، وأطباء الأسرة، والممارسين العامين، وأطباء الأعصاب، بالإضافة إلى أطباء الغدد وأخصائيي الجهاز الهضمي من داخل المملكة وخارجها، وأشار د.التويم إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول التي يرأسها كل من د.معاذ التريكي ود.أشرف أمير تتضمن عدة محاضرات يلقيها كل من د.غسان سكر، ويتحدث عن مستجدات إدارة مرض الاضطرابات الهضمية، ويتطرق د.عبدالله الشنبري في محاضرته للجوانب التغذوية في متلازمة الأمعاء القصيرة، فيما يتحدث البروفيسور سعد الصاعدي في محاضرته عن البروبيوتيك في الممارسة السريرية.

أما الجلسة الثانية والتي يرأسها كل من الدكتور أشرف الصحفي، ود.عبدالحفيظ خوجة، فتشتمل على عدة محاضرات يستهلها د.محمد حصوصة بالحديث عن الإدارة الغذائية لمن يصعب إرضاؤهم الأكل، ود.معاذ التريكي فيتطرق في محاضرته عن معالجة وإدارة حساسية حليب البقر، بينما يتناول د.اشرف الصحافي في محاضرته لجوانب الإدارة الغذائية لارتجاع المريء.

وتشتمل الجلسة الثالثة التي يرأسها كل من د. عمر سعادة ود. سامي عيد على مجموعة من المحاضرات، إذ يتحدث د.محمد حصوصة عن الإمساك المزمن، ويتطرق د.خالد باواكد في محاضرته لموضوع حساسية الطعام، ويستعرض د.معاذ التريكي في محاضرته حالات حساسية الطعام، ويختتم كل من د.أشرف الصحافي، ود.عبدالله الشنبري محاضرات الجلسة الثالثة واليوم الأول من المؤتمر.

ويشهد اليوم الثاني استكمال فعاليات المؤتمر بمحاضرات الجلسة الرابعة التي يرأسها كل من البروفيسور عبدالمعين الأغا والبروفيسور عدنان الشيخ، إذ يتحدث د.غسان سكر في المحاضرة الأولى عن عدم القدرة على النمو وكيفية تحسين الوزن، ويحاضر د.عبدالعزيز التويم عن نهج التعامل مع الطفل قصير القامة ومتى يجب التفكير في استخدام هرمون النمو، بينما يتطرق البروفيسور عبدالمعين الأغا في محاضرته عن استخدم هرمون النمو وGNRH في الأطفال العاديين قصار القامة، فيما تستعرض د.نجية عطية في محاضرتها المستجدات في هرمون النمو طويل المفعول، وتختتم هذه الجلسة بمحاضرة للدكتور نويد الزمان عن التقنيات الجديدة في إدارة مرض السكري.

وبعد ذلك تنطلق الندوة العلمية الخاصة في المؤتمر والتي تنظمها شركة استرازينيكا برئاسة كل من البروفيسور محمد سعيد جان، ود. مي أبو عتيق، ويقدم خلالها البروفيسور فهد البشيري نظرة عامة على صراع المناعة الذاتية، ويحاضر د.هشام الضلعان عن كل ما يجب معرفته عن التوحد، ويختتم اللقاء بمحاضرة للبروفيسور روجر جوزيف باكر رئيس مركز العلوم العصبية والطب السلوكي بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية عن جوانب مستجدات المتلازمة العصبية الجلدية.