أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق أن البلاد تتعرض حاليا لارتفاع في درجة الحرارة بلغت اليوم، وخصوصا في المناطق الصحراوية المكشوفة، بين 43 و44 درجة مئوية في الفترة الحالية، مع رياح شمالية خفيفة السرعة، وقد تنشط بهبات أحيانا وتتجاوز سرعتها 30 كم/ س، مبينا أن الرياح حاليا سرعتها بين 10 و15 كم/ س.

وأضاف المرزوق: من المتوقع غدا ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجو خصوصا في فترات الظهيرة من بعد الساعة 11 صباحا، حيث من المتوقع أن ترتفع الحرارة في ساعات الظهر وبعد الظهر وتتجاوز 45 درجة مئوية، الأمر الذي يسخن معه سطح الأرض فيؤدي إلى تكون منخفض جوي عميق تكون قوته بين 998 و1001 مليبار ويتمركز فوق الساحل الشرقي لشبه الجزيرة وعلى نطاقين على طول ساحل الخليج العربي، النطاق الأول في أقصى شمال الخليج العربي وتحديدا الكويت، والنطاق الثاني في أقصى الجنوب وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان، وهذا المنخفض الجوي العميق سيؤدي إلى هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/ س تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار من بعد فترة «الضحى العود» من نهار الغد، وهذا الجو المغبر سوف يخفض مجال الرؤية فيكون بين 750 و1750 مترا.

وتابع: بالنسبة إلى حالة البحر، فدخل يوم أمس السبت 21 مايو في تيارات الفساد التي تكون مناسبة للصيد والتي ستستمر إلى يوم الجمعة المقبل، حيث تدخل فترة تيارات الحمل ولكن مع الأسف الشديد ننصح بعدم دخول البحر في هذه الفترة، لان الموج سوف يكون عاليا ومن المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى أكثر 180 سم، ولذلك لا ننصح بالدخول في هذه الأيام لأن فترة السرايات لم تنته بعد والبحر حاليا عالي الموج، والله هو الحافظ الأمين.