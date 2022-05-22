عقد في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة دولة الكويت ضمن اجتماعات أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، للدورة 67 للمكتب التنفيذي واللجان المعاونة بحضور أعضاء اللجنة الشبابية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين الربيّع الذي ترأس وفد دولة الكويت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع ناقش العديد من المواضيع التي تهم الشباب العربي وتعمل على تمكينهم في شتى المجالات وبحث امكانيات بلورة آليات للعمل المشترك لتعزيز دور الشباب في المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل واساس كل نهضة.

واشار الى اهمية تضافر جهود الدول العربية للنهوض بالشباب على جميع الأصعدة والمجالات وإعدادهم للقيام بالادوار الطلائعية المنوطة بهم وتوفير المناخ والبيئة المناسبة لاحتضان طاقاتهم وابداعاتهم.

وأضاف الربيّع ان الاجتماع اتاح الفرصة لاستعراض مشاريع وبرامج الهيئة العامة للشباب في الكويت الموجهة لفئة الشباب والتي تسعى لتمكين الشباب والنهوض بقدراتهم وتحفيز مهاراتهم للانخراط في تنمية المجتمع وتحقيق اجندة التنمية المستدامة للوطن العربي.

وأفاد بأن الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت لديها رؤية تكمن في "شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت" وذلك عبر الربط بين الشباب والريادة من خلال مشاريع برامج الهيئة التي تطرحها بشكل دوري للشباب لتمكينهم واحتضان ابداعاتهم .

وذكر ان الهيئة العامة للشباب في الكويت راكمت خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال ما اهلها للحصول على الترتيب 27 عالميا والاول عربيا على مؤشر تنمية الشباب، مشيرا في هذا السياق الى وضع هذه الخبرات والتجارب رهن العمل العربي المشترك.

ولفت الى ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات بإقامة برامج وانشطة مشتركة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي على ان تعرض في اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم.