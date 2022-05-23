يواصل بنك برقان دعم الأنشطة الثقافية والفنية في الكويت من خلال رعايته للحفل الموسيقي الأخير لمجموعة الأحمدي الموسيقية الذي أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وتؤكد هذه الرعاية تركيز برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت من خلال إتاحة الفرصة لمحبي الموسيقى الكلاسيكية للاستمتاع بأرقى المقطوعات العالمية.



وقد استمتع الحضور خلال الحفلتين اللتين أقامتهما الفرقة بمجموعة من أفضل مقطوعات بيتهوفن، ومنها المقطوعة الخامسة الشهيرة، التي عزفتها فرقة الأحمدي بقيادة المايسترو ريتشارد بوشـمــان، وبـمـشـاركة موسيقيين عالميين من المملكة المتحدة وروسيا وبلغاريا.



وقد أدت المجموعة التي تتكون من 130 فنانا من الكويت ومن جميع أنحاء العالم، عروضا على مدى 65 عاما على منصات ومسارح عالمية مرموقة.



وتـواصـــل الـفـرقـــة الموسيقية الشهيرة بأسلوبها المميز الذي يجمع موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى برودواي والأوبرا، اكتشاف مواهب الموسيقيين الكويتيين وتنمية قدراتهم الفنية.



وحول رعاية هذا الحدث، قالت مدير العلاقات العامة في بنك برقان، حصة النجادة: «نحن فخورون في بنك برقان بعلاقة التعاون والشراكة المستدامة المتميزة مع فرقة مجموعة الأحمدي الموسيقية، وبدعمنا المتواصل على مدار الأعوام الماضية للفرقة وكافة فعالياتها انطلاقا من إيماننا بأهمية الارتقاء بالساحة الثقافية في الكويت من خلال دعم مختلف الفعاليات الفنية والثقافية». وأضافت النجادة: «سنواصل دعمنا لفرقة مجموعة الأحمدي الموسيقية لأننا على ثقة في قدرة الفرقة على التأثير إيجابيا على الساحة الفنية الكويتية فضلا عن أهمية عملها في دعم مسيرة العديد من الموسيقيين الكويتيين الموهوبين، الذين هم بأمسّ الحاجة للمبادرات وبرامج الدعم التي تفتح أمامهم المجال لتطوير مواهبهم واستعراضها».



جدير بالذكر أن بنك برقان لديه برنامج ديناميكي متكامل للمسؤولية الاجتماعية يغطي مجالات الاهتمامات العصرية الرئيسية للمجتمع الكويتي.



وتسعى محاور البرنامج إلى دعم مشاركة بنك برقان الفاعلة في تحسين رفاه كل شرائح المجتمع من خلال العديد من المبادرات التعليمية، والثقافية، والصحية.