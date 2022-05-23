كشفت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن حملة «اربح عربة مشترياتك» التي أطلقتها احتفالا بمرور 15 عاما على تواجدها في الكويت، إضافة الى العروض والعلامات التجارية، فيما يتعلق بالمنتجات الأكثر رواجا في فروعها.



وتتيح الحملة لعملاء كارفور فرصة الاستمتاع بعدة سحوبات يومية لربح عربة التسوق الخاصة بهم كاملة، أثناء تسوقهم في كافة فروع كارفور، باستثناء المتجر الإلكتروني طيلة فترة الاحتفالات التي تبدأ من 11 حتى 31 مايو.



وأتاحت كارفور الفرصة أمام العملاء الذين يحرصون على تحقيق التوفير بما يتناسب مع ميزانيتهم الخاصة، الاستفادة من أفضل العروض عبر مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمنتجات الطازجة.