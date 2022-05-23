حقق طلبة مدرسة البكالوريا الأمريكية بالكويت إنجازا علميا بحجزهم مقعدا الى المسابقة العالمية للروبوتات تحت الماء والمعروفة باسم المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد والتي ستقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة. وتأهل الطلبة الكويتيون بعد فوزهم في ختام التصفيات الاولى التي أقيمت في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية اول من أمس بمشاركة عدد من الطلبة من مختلف دول العالم.



وحصل طلبة البكالوريا في هذه المسابقات العلمية الفريدة على المركز الاول في المشاركة الشرفية و«شهادة أفضل فكرة ابتكار» وذلك خلال حفل ختامي بحضور القنصل الكويتي في سفارة الكويت لدى مصر محمد الحصان.



ويساهم الروبوت الذي قدمه طلبة البكالوريا الذين مثلوا الكويت خير تمثيل في المسابقة في تنظيف البحار والمحيطات لضمان بيئة بحرية طبيعية وصحية للكائنات الحية والنباتات، حيث شارك في المسابقة كل من الطلبة أحمد بوحميد وفلاح النمران وخالد الزمامي ومنصور السبيعي ومحمد الصباح وناصر اليوسف وياسين الابراهيم.



واشاد القنصل محمد الحصان بالمشاركة المشرفة للطلبة الكويتيين المتميزين والتي قامت على اسس تدريبية واضحة، مبينا أن كل المؤشرات تؤكد تأهلهم للمسابقة العالمية المرتقبة في الولايات المتحدة.



وأعرب عن الامل في ان يحصد هؤلاء الطلاب المتميزون أعلى المراكز والمراتب والنتائج الطيبة التي يعملون من اجلها وان يرفعوا علم الكويت خفاقا في مختلف المسابقات.