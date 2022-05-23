احتفل العميد جمال خلف العلاج وإخوانه بزفاف نجلهم فهد، وذلك بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والنواب والشخصيات، إضافة إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة السعيدة..



ألف مبروك.