twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العلاج الاثنين 2022/5/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2285 A+ A- استمع الشيخ طلال مشعل الأحمد مع بدر العلاج والفريق منصور العلاج والعميد جمال العلاجالوزير مبارك العرو وصلاح العلاج وبدر العلاج وفهد العلاجأحمد السعدون وسند العلاج وعلاج العلاج يهنئون (قاسم باشا)الشيخ جابر مشعل الأحمد والشيخ فهد مشعل الأحمد وبدر العلاج يباركونالعقيد محمد العلاج مستقبلا الشيخ طلال مشعل الأحمدالمعرس فهد العلاجالفريق أنور البرجس مباركافايز الجمهور مباركانائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مهنئامحمد الفجي ونائب رئيس المجلس البلدي الأسبق فهد العلاج ومحمد أبوشيبة يقدمون التهانيالسفير سامي الحمد والديبلوماسي أحمد العلاج يباركانفرز الديحاني ومشرف بن لامي يباركانالفريق د.عادل بو راشد مباركاطلال الختلان ومشعل الختلانتهنئة من مشعل العيارالمعرس مع شقيقيه منصور وأحمد العلاجمحمد الشمري وشقيقه من قطر يقدمان التهانيالشيخ نواف حمد فهد الصباح والشيخ محمد حمد فهد الصباح وضاري العلاج وجراح العلاج وصلاح العلاج يباركوند.محمد العوضي مع الفريق منصور العلاج والعميد جمال العلاجحمود بو عدل والعقيد محمد العلاج وجراح العلاجخالد الطشة مباركا احتفل العميد جمال خلف العلاج وإخوانه بزفاف نجلهم فهد، وذلك بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والنواب والشخصيات، إضافة إلى عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة السعيدة.. ألف مبروك.