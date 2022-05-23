السياحة والترفيه وجهان لعملة واحدة.. واستقطاب السياح شرط لنجاح مشاريع الترفيه بالكويت

طارق عرابي

قال الرئيس التنفيذي في شركة طفل المستقبل فيصل الحوطي إن الشركة تستحوذ على 70% من قطاع الترفيه في الكويت للإعمار حتى 16 عاما، وأن الشركة لديها خطط للوصول بالأفرع إلى 20 فرعا خلال السنوات الـ 3 المقبلة، بالإضافة إلى 5 أفرع في المدن الكبيرة بالسعودية، كما ندرس إمكانية دخول كل من قطر ودبي. وذكر الحوطي في لقاء مع «الأنباء» أن تطوير القطاع الترفيهي بالكويت يتطلب بالدرجة الأولى استقطاب السياحة الخارجية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وفتح المجال أمام الجميع، مشيرا إلى أن خطة الكويت 2035 هي خطة واعدة من ناحية الفكر لكنها بحاجة إلى تفعيل وتطبيق بالسرعة الممكنة. وأضاف أن السياحة والترفيه عبارة عن وجهين لعملة واحدة، لذا يجب على الحكومة التفكير في كيفية استقطاب السياح من خارج الكويت، مؤكدا أنه لو اقتصر الترفيه على سكان الكويت فقط، فلن نكون قادرين على تنفيذ مشاريع ترفيهية ضخمة. وأشار إلى أن نجاح «طفل المستقبل» في الصمود خلال الفترة الماضية، سببه اللجوء إلى إضافة أنشطة جديدة، إذ إنه وبسبب الجائحة أعدت الشركة دراسة تقضي بضرورة تنويع مصادر الدخل، خاصة بعد توقف إيرادات الشركة خلال جائحة كورونا، حيث عمدت الشركة إلى تأجير ألعابها للأطفال، بالإضافة إلى بيع الألعاب بالتجزئة، كما نجحت في الحصول على العلامة التجارية لـ «سموثي فاكتوري» ومن ثم التوسع في قطاع الأغذية، خاصة إذا ما عرفنا أن الترفيه يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع المطاعم.. وفيما يلي المزيد من التفاصيل:

تعاني الكويت حاليا وضعا صعبا على صعيد الترفيه، فما مقترحاتكم لإنعاش قطاع الترفيه بالكويت؟



٭ يمكن القول بأن المشاريع الحكومية هي المتضرر الأول على صعيد قطاع الترفيه، حيث تفتقد الكويت إلى المشاريع الحكومية الترفيهية بعد إغلاق معظمها خلال السنوات الأخيرة، في حين ان القطاع الخاص ما زال يعمل على استثمار الكثير من الأموال في زيادة المواقع الترفيهية.



ونحن في «طفل المستقبل» نختلف في طبيعة عملنا عن عمل المشاريع الحكومية الترفيهية، كون أن الشركة هي إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنها تعتمد في عملها على المراكز العائلية الداخلية التي شهدت إقبالا غير مسبوق بعد انتهاء الجائحة، فاق ما قبل الجائحة بسبب طول فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد والتي زادت على السنة ونصف السنة.



أوقات عصيبة



واجهت الكثير من الشركات أوقاتا عصيبة أثناء وبعد جائحة كورونا، كيف كان وضع «طفل المستقبل».. وهل اضطررتم لإغلاق أفرع نتيجة للجائحة؟



٭ بعد الجائحة قام مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة بالكامل، حيث تم إعداد دراسة جميع الأفرع وإعادة تطويرها لمواكبة التطورات والمستجدات التي شهدها العالم على صعيد الترفيه.



ولا شك أن «طفل المستقبل» تعتبر أكبر شركة ترفيه في الكويت، حيث تمتلك العلامة التجارية «كارتون نتوورك» وعلامة «كاسبر سكير سكول»، بالإضافة إلى تطوير مشروع المدينة المائية «الأكوابارك» والبالغ مساحتها 60 ألف متر مربع، والذي سيتم افتتاحه خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد اعتماد ميزانية تطوير والبالغة 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشروع «كارتون نتوورك» الذي يقع على مساحة تفوق 3 آلاف متر مربع والذي تبلغ تكلفة تطويره 2.6 مليون دينار والذي يتوقع افتتاحه خلال الربع الثاني من العام الحالي.



ما المعوقات التي واجهت «طفل المستقبل» بعد الجائحة وكيف تغلبتم عليها؟



٭ في البداية واجهنا مشاكل في ظل ظروف التشغيل الصعبة التي أحاطت بها متطلبات صارمة من قبل وزارات الصحة والشؤون والتجارة، لكننا نجحنا في مواكبة المتطلبات للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال ومرتادي مرافقنا حتى استطعنا العودة الكاملة إلى نشاطنا السابق ومتابعة ما كنا عليه.



كم تبلغ حصة «طفل المستقبل» في سوق الترفيه بالكويت؟



٭ تعتبر «طفل المستقبل» ضمن أكبر شركات الترفيه من ناحية التوسع داخل الكويت، حيث تحتل الشركة ما بين 60% و70% من قطاع الترفيه على صعيد المراكز الترفيهية للأعمار التي تبدأ من سنتين وحتى 16 عاما.



ما خططكم للتوسع على الصعيدين المحلي والخارجي؟



٭ مع التوسع العمراني الحالي في الكويت، فقد أعددنا خططا لاستقطاب مواقع جديدة، خاصة في المدن الإسكانية الجديدة، حيث تمتد شبكة افرع الشركة من الشمال وحتى الجنوب، كما أن لدينا اهتماما كبيرا بتشغيل الجزر الاصطناعية الموجودة على امتداد «جسر جابر»، بالإضافة إلى مناطق الوفرة والعبدلي.



أما على صعيد التوسع الخارجي، فتمتلك الشركة 4 أفرع في السعودية، فيما تقوم حاليا بتطوير فرع في مدينة ينبع على مساحة 4 آلاف متر مربع، حيث تعتبر هذه المدينة مدينة ملكية سياحية مطلة على البحر ويتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.



وبشكل عام، فإن خططنا المستقبلية تهدف إلى الوصول بأفرع الشركة إلى 20 فرعا خلال السنوات الـ 3 المقبلة، بالإضافة إلى 5 أفرع في المدن الكبيرة بالسعودية، كما ندرس إمكانية دخول كل من قطر ودبي.



هذا كله إلى جانب خطط الشركة لإضافة أنشطة جديدة، إذ إنه وبسبب الجائحة أعدت «طفل المستقبل» دراسة تقضي بضرورة تنويع مصادر الدخل، خاصة بعد توقف إيرادات الشركة خلال جائحة كورونا.



ولولا تطبيق عدد من الأفكار الجديدة لما استطاعت الشركة تجاوز هذه الجائحة، حيث عمدت الشركة إلى تأجير ألعابها للأطفال، بالإضافة إلى بيع الألعاب بالتجزئة، كما نجحت الشركة في الحصول على العلامة التجارية لـ «سموثي فاكتوري» ومن ثم التوسع في قطاع الأغذية، خاصة إذا ما عرفنا أن الترفيه يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع المطاعم.



كما أن لدينا خططا للتطوير في المجال العقاري وإضافة مشاريع عقارية خاصة بالشركة.



كيف ترى مستقبل الترفيه في الكويت، وما الذي يحتاج اليه هذا القطاع؟



٭ لتطوير قطاع الترفيه في الكويت، يجب على الحكومة التفكير في كيفية استقطاب السياح من خارج الكويت، فالسياحة والترفيه عبارة عن وجهين لعملة واحدة، ولو اقتصر الترفيه على سكان الكويت فقط، فلن نكون قادرين على تنفيذ مشاريع ضخمة، ولعل سبب فشل المدينة الترفيهية في الكويت - على سبيل المثال - هو عدم وجود العدد الكافي من المرتادين.



وللعلم، فإن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي يمكن أن تجعل منها دولة سياحية، حيث تمتلك أفضل بحر وأفضل صحراء، كما كانت دولة سبّاقة في هذا الجانب، لكنها ما زالت تقتصر على السياحة الداخلية، لذلك لابد أن تبدأ الحكومة بمساندة القطاع الترفيهي، خاصة أن شركات القطاع الخاص لم تجد الدعم الحكومي اللازم أثناء جائحة كورونا، علما أن كل دول المجلس قامت باعتماد خطط الإنقاذ المالي لشركاتها باستثناء الكويت، ومع ذلك نجحت الشركات في تخطي الجائحة بجهودها الذاتية.



لذلك، لتطوير القطاع الترفيهي يجب استقطاب السياحة الخارجية وذلك من خلال تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وفتح المجال أمام الجميع، خاصة أن خطة الكويت 2035 هي خطة واعدة من ناحية الفكر لكنها بحاجة إلى تفعيل وتطبيق بالسرعة الممكنة.





