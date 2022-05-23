يستحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على خبرة عقارية قيمة وطويلة تسهم في تحقيق تطلعات عملائه في الحصول على التمويل المناسب لشراء عقار، أو تقييم عقاراتهم بشكل عادل، أو الاستثمار في المجال العقاري من خلال أول صندوق «ريت» مدرج، وبذلك تتنوع الخدمات والمنتجات العقارية من «بيتك» وفق افضل معايير الجودة، وبأداء مهني متمرس يطابق الضوابط والتعليمات الشرعية والرقابية.



تمويل العقار السكني



ويقدم «بيتك» منتج تمويل العقار السكني متضمنا مجموعة من الحلول المتكاملة للتمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات العميل من حيث طبيعة ونوع العقار المراد تمويله، ما يجعل منتج التمويل العقاري من «بيتك» افضل أداة تمويلية على مستوى السوق تسهل على العميل اقتناء العقار السكني كالشقة أو منزل «فيلا»، أرض فضاء سواء داخل الكويت أو خارجها.



وتتاح الخدمة من خلال 6 فروع في عدد من المناطق هي: الفرع الرئيسي بالعاصمة، الأندلس، خيطان، مبارك الكبير، الفيحاء، حطين.



ويتمتع المنتج بالعديد من المزايا أبرزها:



- إتاحة فرصة التضامن مع أكثر من عميل لاقتناء العقار بحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل متضامن، مع إمكانية التملك الحر للعقار وتسجيل ملكيته باسم العميل أوالعملاء المتضامنين معه.



- يخضع العقار لتقييم عادل عند الشراء، كما يتابع«بيتك» استخراج وثيقة التسجيل العقاري نيابة عن العميل.



- إمكانية استخراج المبالغ من بنك الائتمان اذا كان للعميل دفعة من البنك، وضمان حق الواعد بالشراء، فلا تصرف أي مبالغ للبائع حتى نقل الملكية.



- إمكانية التمويل للعقار الخارجي وفق الشروط والأحكام والاجراءات المعتمدة لدى «بيتك».



التقييم العقاري



يحوز التقييم العقاري في «بيتك» ثقة المكاتب القانونية والمحاسبية، والجهات والهيئات الحكومية، والأفراد، والبنوك والشركات الكبرى، كونه يصدر عن جهة تقييم عقاري معتمدة ذات خبرة ومصداقية.



ولدى «بيتك» قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، ما يجعله يقدم افضل الأسعار وفق لائحة معتمدة، وأعلى مستويات الاداء والجودة التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة لتقييم العقارات عالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات، وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، ويستند «بيتك» في تقييماته العقارية إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، والأعراف المحلية والرأي التنظيمي والاستخدام.



ويشمل تقييم «بيتك» جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع الـ B.O.T وحقوق المنفعة والمستشفيات والمصانع.



ونجح «بيتك» خلال 2021 في تقييم 16358 عقارا، قيمتها السوقية نحو 23.7 مليار دينار، منها السكن الخاص والاستثماري والتجاري والقسائم الصناعية والحرفية ووحدات التمليك والشاليهات ومشاريع الـB.O.T وفنادق وعيادات طبية، كما تم تقييم مشاريع منجزة فعليا ومدرة، وأخرى تحت الانشاء.



صندوق «بيتك كابيتال ريت»



أدرجت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك» صندوق «بيتك كابيتال ريت» كأول صندوق من نوعه للاستثمار العقاري في بورصة الكويت برأسمال 23.6 مليون دينار، وهو أول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام «ريت» يتم ترخيصه ومن ثم إدراجه في البورصة في سبتمبر 2020.



ويـواصـــل الصنـــدوق توزيعاته بصورة شهرية دون انقطاع منذ التأسيس في أكتوبر 2019، حيث بلغت نسبة آخر توزيع نقدي 5% (على القيمة الاسمية للوحدة) على أساس سنوي عن شهر مارس 2022.



ويستهدف الصندوق تحقيق عوائد نقدية من الاستثمار بقطاعات العقار المحلي في أصول مؤجرة ومدرة للدخل، مع تميز الصندوق بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك كابيتال» في سوق العقار المحلي، كما يعتمد الصندوق أسلوب التنويع في أصوله العقارية لتشمل مختلف المناطق وأغلب القطاعات العقارية، للاستفادة من مزايا كل قطاع.