استكمالا لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة أصدر بنك بوبيان تقريره الثاني للاستدامة لسنة 2021 والذي يتناول مؤشرات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى حوكمة الشركات والتي تعتبر من الأمور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا وإقليميا وعالميا.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفيــة الشـخـصـيــة والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: تزامنا من انتشار مفهوم الاستدامة وضرورة تطبيقها الأمر الذي بات اهم عوامل تقييم المؤسسات على كل القطاعات محليا ودوليا، نطلق اليوم تقرير بنك بوبيان الثاني للاستدامة 2021 والذي يركز على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى بنك بوبيان في قدرته على مواجهة تحديات الأزمة وهو ما مكنا من تحقيق أعلى مستويات الخدمة.



وأضاف: لقد كان عام 2021 استثنائيا لا يقل أهمية وتحديا عن عام 2020، فبعد ما واجهناه خلال أزمة 2020 ونجحنا في اجتيازه رغم العواقب والصعوبات، أصبحنا أمام تحد جديد وهو العودة مرة أخرى إلى سوق العمل ليس بمستوى الأداء نفسه قبل الأزمة بل أكثر تفوقا وتميزا لاسيما ان المنافسة بين المؤسسات أصبحت أكثر قوة.



وحول منظور الحوكمة أوضح التويجري: اننا حريصون على مراقبة وقياس أداء المجموعة على مستوى معايير الاستدامة الثلاثة الحوكمة والبيئة والمجتمع وإبلاغ أصحاب المصلحة المعتبرين بهذه الإنجازات وهذه الالتزامات، مؤكدا ان بنك بوبيان يسعى دوما إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية وعلى الحد من تضارب المصالح، من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعايير وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم.



وتطرق التقرير إلى نجاح رحلة بنك بوبيان نحو التحول الرقمي، حيث يعد بنك بوبيان من أبرز البنوك الكويتية التي استثمرت كثيرا في الخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعله في المقدمة محليا وعالميا على مستوى البنوك الإسلامية، حيث استحوذ البنك على جائزة أفضل بنك إسلامي في الخدمات الرقمية عالميا من مؤسسة غلوبل فاينانس لمدة 7 سنوات متتالية.



وتناول التقرير مسيرة بنك بوبيان نحو التحول الرقمي، حيث شهد البنك مستويات مختلفة من التحول الرقمي تهدف في النهاية إلى تقديم تجربة تنافسية واستثنائية لعملائنا تواكب التغييرات الرقمية بين القطاع المصرفي والمالي.

وقد آتت هذه المحاولات والتغييرات نحو التحول الرقمي ثمارها بشكل أساسي يرتكز على تسريع وسهولة الوصول إلى خدمات ومنتجات المجموعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، بالإضافة إلى النجاح في التقليل من معدل العمليات الورقية للمجموعة وبالتالي إلى تحسين الأثر البيئي الناتج عن عملياتنا المختلفة.

وتعكس أرقام بنك بوبيان عن نمو سنوي كبير في قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمكن القول ان أكثر من 90% من العملاء يستخدمون هذه الخدمات سواء من خلال الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للبنك.

ويعد عام 2021 عاما استثنائيا بخصوص الموارد البشرية حيث تضمن التقرير عرضا لدور البنك وأسبقيته على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب الكويتي وصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين وتهافت الخريجين الجدد للحصول علي فرصة عمل في بوبيان.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة في المناصب القيادية تم تعيين 52 موظفة في مناصب إدارية وواحدة على مستوى مجلس الإدارة في BLME كذلك تمكنا من زيادة نسبة التكويت في بوبيان بنسبة 2.1% مقارنة بأداء البنك خلال عام 2020، فيما ارتفعت نسبة التكويت في المستويات الإدارية الى 4.5%.