عبدالله الراكان



قالت رئيسة ملتقى المرأة في مجال علم البيانات م.أسيل المسعد ان علم البيانات فعالية تقام كجزء من الملتقى العالمي الذي تقيمه جامعة ستانفورد وهو علم يجمع بين أكثر من مجال ولا يمكننا القول انه محصور في مجال معين فهو يجمع ما بين 3 علوم رئيسية هي العلوم الإحصائية علوم الكمبيوتر والرياضيات، بالإضافة إلى العلوم المساندة مثل التربية والطب والصحة، كل على حسب العلم وتخصصه، مشيرة إلى أن الملتقى سينطلق اليوم للعام الثالث على التوالي في مركز ابن الهيثم.



وأضافت المسعد، في لقاء مع «الأنباء»، أن الملتقى لهذا العام ينطلق تحت عنوان «البيانات والتعليم ما بعد كورونا»، لافتة إلى أن علم البيانات هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي وهو يشمل المجالات المتداخلة للإحصاء والأساليب العلمية، وتحليل البيانات لاستنباط المعلومات واتخاذ القرارات.



وأضافت أن مختلف المجالات يمكنها الاستفادة بشكل كبير من علم البيانات كل حسب تخصصه، فإلى التفاصيل:



في البداية، هل من تعريف مختصر عن ملتقى المرأة في علم البيانات؟



٭ ملتقى المرأة في مجال علم البيانات هو فعالية مستقلة تقام كجزء من الملتقى العالمي الذي تقيمه جامعة ستانفورد الأميركية، وأساس هذه الفكرة انبثق من تلك الجامعة مع د.مارجو جريتسن التي تبنت الفكرة لإبراز المساهمات النسائية في مجال علم البيانات منذ عام 2015، ومنذ ذلك العام تتم إقامة هذا الملتقى كل عام بحضور النساء والرجال ولكن المتحدثات من النساء تحديدا ليتم إبراز مساهماتهن وإلقاء الضوء على المشاركات التي تقوم بها النساء ولتشجيعهن.



ونحن في الكويت تواصلنا معهم في 2018 وكان أول ملتقى أقيم بالكويت في مارس 2019 في هيئة التطبيقي تحت رعاية مديرها العام آنذاك، والوزير الحالي د.علي المضف، حيث قمنا باستقطاب متحدثات في مجالات متنوعة متخصصات في علم البيانات من جامعة الكويت وشركات نفطية ومؤسسات حكومية، وأقمنا الملتقى في 2020، لكن بوجود «كورونا» اضطررنا إلى تحويله أونلاين لمدة سنتين، هذه السنة وبجهود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنقيمه حضوريا اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 صباحا بوجود متحدثات من جامعة الكويت ومن «التطبيقي» وأيضا بوجود د.ظبية آل بوعلي من السعودية، وشعار الملتقى لهذا العام هو «البيانات والتعليم ما بعد كورونا».



ما المقصود بعلم البيانات وما أهميته في مختلف المجالات؟



٭ علم البيانات هو علم يجمع بين أكثر من مجال ولا يمكننا القول إنه محصور في مجال معين فهو يجمع ما بين 3 علوم رئيسية هي العلوم الإحصائية، علوم الكمبيوتر والرياضيات، بالإضافة إلى العلوم المساندة مثل التربية والطب والصحة كل حسب العلم وتخصصه، إن كانت تتعلق في بيانات إدارية أو مالية فيتم دمج هذه العلوم ودراسة هذه البيانات من خلال أدوات تقنية وبرمجة معينة وخبرات إحصائية نستطيع أن نحلل هذه البيانات وتوظيفها وتطبيقها في المجال المراد إن كان يتعلق في المجال البيئي أو التعليمي أو النفطي فهو علم يدمج اكثر من علم في وقت واحد.



كيف يمكن الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من علم البيانات في التعرف على الكلام؟



٭ سيكون لدينا متحدثات من قسم اللغة العربية من جامعة الكويت لديهم ماجستير ودكتوراه في مجال التعرف الآلي على الكلام واللغات الطبيعية، مثل د.إيمان الشرهان ود.بشاير العتيبي، ومن تقنيات الذكاء الاصطناعي معالجة اللغات الطبيعية حيث له القدرة على فهم الكلام كما الحال في تقنية Siri وبرامج الترجمة عن طريق إدخال اللغة المراد ترجمتها أو النص الكتابي ويتم فهمها وترجمتها، فبوجود المتخصصات في اللغة العربية سيتم تطبيق هذه التقنية «الذكاء الاصطناعي» وكيفية استخدام واستفادة مدرسي اللغة العربية لها وتطبيقها، فمثلا عند كتابة الطلبة للأبحاث والواجبات وإرسالها عن طريق الأنظمة، تستطيع هذه التقنية أن تفهم أسلوب الطالب وتتأكد من وجود أخطاء إملائية أو نحوية أو وجود مشاكل في صياغة الكلام، فتستطيع هذه التقنية أن تمد المدرس بصورة كافية عن مستوى الطالب.



نود نبذة عن علم الذكاء الاصطناعي في الكويت واهم استخداماته وتطبيقاته؟



٭ غالبا يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات مثل الهيئة العامة للبيئة يوجد لديهم إدارة البيانات البيئية بالإضافة إلى وجود نظام «eMISK» ونظم معلومات جغرافية تستطيع هذه الأنظمة بتجميع معلومات بيئية دقيقة، ولديهم متخصصون في هذا المجال يقومون بتحليل واستخراج معلومات تتعلق بالبيئة في الكويت، أيضا المعلومات المدنية لديهم أنظمة كثيرة منها بيانات ديموغرافية لمعرفة اعداد وتمركز غالبية السكان عن طريق برنامج Kuwait Finder تقوم بتحليل حركة الناس، أيضا الإدارة العامة للمرور والشركات النفطية لديهم أنظمة تختص بالذكاء الاصطناعي، ولا ننسى منصة «متى» التي تتبع الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات لديهم أنطمه في معرفة تمركز الخدمات غير الإلكترونية أكثر، فهذه الأنظمة تستطيع أن تعطينا صورة عن نوعية الخدمات المقدمة وأيضا مؤشرات تحسين مستوى الخدمات الحكومية.



ما المقصود بالتعلم العميق وتعلم الآلة؟



٭ التعلم العميق وتعلم الآلة هي مفاهيم تختص بعلم البيانات، فتعلم الآلة هو مجموعة من الخوارزميات التي تتدرب على مجموعة من البيانات لإجراء تنبؤات أو اتخاذ إجراءات لتحسين بعض الأنظمة، أما العميق فهو جزء من تعلم الآلة باستخدام مفاهيم إحصائية ورياضيات بصورة أدق وهو شكل من أشكال تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تطور بشكل كبير مع ما يسمى بالـ Artificial Neural Network وغالبا يستخدم التعلم العميق في تمييز الأصوات والصور.



بماذا تنصحين الشباب حاليا خصوصا في مجال التعليم والتطبيقات الإلكترونية؟



٭ انصح الشباب وبشدة بتعلم علم البيانات، لأن الطالب أيا كان تخصصه مثلا في الطب او في علم الجغرافيا أو الهندسة، يستطيع ان يكمل دراسته في مجال علم البيانات، فلو كان طبيبا مثلا من خلال دراسة علم البيانات سيستفيد منه في التنبؤ بتطورات الحالة الصحية للمريض عن طريق تحليل بيانات المرضى وتاريخهم الصحي، ومن خلالها يستطيع التنبؤ بحالة المريض، والجدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي وضعت بعثات في تخصص علم البيانات خارج الكويت لأهمية هذا التخصص.