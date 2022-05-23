حذر قرويون في روسيا، من أن «بوابة الجحيم» لاتزال تتوسع في سيبيريا، فيما يعتقد البعض أنه «ممر إلى العالم السفلي»، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.



ورصد سكان باتاغاي في ياقوتيا «الانفتاح الهائل» للحفرة الغارقة في الأرض، واصفين إياها بـ «فم الجحيم» أو «بوابة الجحيم».



وتشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.

وتظهر صور فوهة بركان باتاجيكا «كتلة ضخمة» تبدو كأنها تغرق في الأرض وتسحب كل شيء حولها.



ويقول خبراء إن سبب الحفرة الضخمة هو «ذوبان التربة الصقيعية»، مما أدى إلى انكماش الأرض.



وكشف علماء أن «الحفرة العميقة» تتوسع نتيجة تحرر غازات كانت ترتكز عليها طبقات التربة هناك، مشيرين إلى أنها «تنمو» حاليا بنحو 20 إلى 30 مترا كل عام.