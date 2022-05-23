«فرحة» عنوان فيلم روائي طويل، 92 دقيقة، استوحت المؤلفة والمخرجة الأردنية دارين سلام أحداثه من قصص حقيقية عاشها اللاجئون الفلسطينيون خلال أحداث النكبة، سمعتها من أمها وجدتها وشهود النكبة من اللاجئين.

ويروي الفيلم قصة فتاة اسمها «فرحة» تبلغ من العمر 14 عاما، يتغير حلمها من السعي للحصول على التعليم في المدينة، إلى البقاء على قيد الحياة في فلسطين عام 1948.



واستوحت سلام قصة الفيلم من حكايات حقيقية كانت ترويها أمها لها حول «فرحة» التي التقت بها في أحد المخيمات، وروت تلك الفتاة ما جرى معها في النكبة والتشرد واللجوء، بحسب ما نقل موقع «الجزيرة.نت».