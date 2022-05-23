تتصاعد في مستودع تاريخي كبير في مدينة «كوفنتري» وتيرة الانهماك في الاستعدادات النهائية للعرض الكبير الذي يقام في لندن لإحياء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية على العرش البريطاني.



وعهد بإعداد إحدى اللوحات الاستعراضية وتحمل عنوان «المفضلة لدى الملكة» إلى شركة «إيماجينير» التي تتخذ هذه المدينة الواقعة في وسط إنجلترا مقرا، ورأت مديرتها العامة جاين هيتش في تكليفها هذه المهمة «مفاجأة تامة» و«شرفا كبيرا».



وتتناول هذه اللوحة الاستعراضية جانبا ذا طابع شخصي من حياة الملكة البالغة 96 عاما، وهي ستكون جزءا من العرض الذي يمر في شوارع لندن وصولا إلى قصر باكنغهام في 5 يونيو المقبل، ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ 70 لجلوسها على العرش.



وقالت المديرة الفنية كاثي ليهي «فكرنا فيما تحبه»، وهذا ما جعل الكلاب والخيول خيارا حتميا.



والكلاب التي اختيرت هي تحديدا تلك المنتمية إلى نوع كورغي الذي يتميز بقائمتين قصيرتين وأذنين كبيرتين، وقد عرف عن الملكة ميلها إليها. وتضم اللوحة 20 دمية على شكل هذه الكلاب، مثبتة على عجلات.



وستكون في طليعة هذه الدمى تلك التي تمثل كلبة الكورغي سوزان التي تلقتها الأميرة إليزابيث من والديها بمناسبة عيد ميلادها الـ 18.

ولكل كلب في العرض ملامحه الخاصة، وبينها واحد ذو حاجبين بنيين كثيفين أطلق عليه لقب غراوتشو ماركس، في إشارة إلى الممثل الكوميدي الأميركي.