توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، اليوم الاثنين، ان تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، انه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق وتستمر حدتها حتى منتصف مساء اليوم مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية نهار يوم غد الثلاثاء مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وعبر التطبيق الرسمي لها الخاص بالهواتف الذكية KuwaitMet خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.