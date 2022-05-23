بايدن يحذر روسيا من أنها ستدفع ثمناً طويل الأمد بسبب وحشيتها في أوكرانيا

في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين في طوكيو، الصين عبر التحليق بالقرب "من تايوان" وكل المناورات التي يقومون بها"، وجهت بكين تحذيراتها إلى بايدن من إساءة تقدير تصميمها بشأن تايوان.

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مطول في طوكيو.

ومن جانبه أعلن كيشيدا من جانبه أن اليابان والولايات المتحدة "ستراقبان أنشطة البحرية الصينية مؤخرا ، فضلا عن التحركات المرتبطة بالتدريبات المشتركة بين الصين وروسيا".

وقال كيشيدا "نعارض بشدة محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".

وتطرق بايدن إلى روسيا أيضًا محذرا من أنها "يجب أن تدفع ثمنا طويل الأمد" بسبب "وحشيتها في أوكرانيا" من ناحية العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.